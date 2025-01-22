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وكالة أنباء تسنيم عن وزير الاستخبارات الإيراني: الولايات المتحدة ستمارس ضغوطا على إيران لإجبارها على التفاوض

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:24
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