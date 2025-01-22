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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لدى إيران نحو 200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء تصل إلى 60%
Lebanon 24
22-01-2025
|
06:14
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