فايننشال تايمز: سفينتا شحن إيرانيتان ستبحران من الصين إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة محملتين بنحو ألف طن من "بيركلورات الصوديوم" وهو مكون أساسي لإنتاج وقود صلب للصواريخ

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