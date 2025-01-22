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ماكرون: لا ينبغي لأوروبا أن تنفق المزيد على الدفاع بل يجب أن يكون لديها استراتيجية دفاعية خاصة بها

Lebanon 24
22-01-2025 | 08:18
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