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"لبنان 24": الجيش يُعيد تمركزه في موقع "حسن 2" عند أطراف بلدة كفرشوبا قبالة موقع السماقة الإسرائيلي

Lebanon 24
22-01-2025 | 08:39
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