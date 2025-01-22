Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية سوريا: نريد إقناع السوريين بأنهم سيشعرون بالأمن في بلدهم

Lebanon 24
22-01-2025 | 11:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: نريد تعزيز عملية انتقالية سلمية في سوريا تخدم السوريين والاستقرار الإقليمي
lebanon 24
23/01/2025 05:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: لا نريد أن تسقط سوريا في الفوضى والمرحلة القادمة يجب أن تشمل جميع السوريين دون إقصاء
lebanon 24
23/01/2025 05:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب عرض مع مساعد وزير خارجية كندا عودة النازحين السوريين الى بلدهم
lebanon 24
23/01/2025 05:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: اتصل بي وزير خارجية سوريا وطلب أن أزور سوريا بسبب المشاكل التي تحصل مع السوريين على الحدود وتلقّيت بعدها اتصالاً من الشرع وتمّ تبادل الأخبار عن الأوضاع في البلدين وزرت سوريا من أجل مصلحة لبنان
lebanon 24
23/01/2025 05:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2025-01-22
18:33 | 2025-01-22
18:31 | 2025-01-22
18:29 | 2025-01-22
18:27 | 2025-01-22
18:23 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24