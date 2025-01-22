Advertisement

أخبار عاجلة

بلومبرغ عن زيلنسكي: أي قوة دولية لحفظ السلام تنشر في أوكرانيا يجب أن تشمل قوات أميركية

Lebanon 24
22-01-2025 | 11:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: عناصر قوات اليونيفيل الشجعان والأبطال وواصلوا مهمتهم لحفظ السلام في جنوب لبنان وتوفير الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
lebanon 24
23/01/2025 05:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: انتشار قوات غربية في أوكرانيا سيساعد في إرغام روسيا على السلام
lebanon 24
23/01/2025 05:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفنلندي يدلي ببيان حول إرسال قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا
lebanon 24
23/01/2025 05:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: لا نستبعد مشاركة جنود ألمان في مهمة لحفظ السلام بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
23/01/2025 05:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2025-01-22
18:33 | 2025-01-22
18:31 | 2025-01-22
18:29 | 2025-01-22
18:27 | 2025-01-22
18:23 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24