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السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: مرحلة تشكيل الحكومة مهمة و"الخماسية" متفائلة بأن التشكيلة الحكومية ستبصر النور وتأخّرها طبيعي

Lebanon 24
22-01-2025 | 13:00
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