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القناة 12: الجيش الإسرائيلي عزز قواته ونصب عشرات الحواجز على مداخل المدن والقرى في الضفة الغربية

Lebanon 24
22-01-2025 | 13:32
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