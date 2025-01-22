هيئة البث الإسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي تمديد مهلة الـ 60 يوما لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

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