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هيئة البث الإسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي تمديد مهلة الـ 60 يوما لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

Lebanon 24
22-01-2025 | 13:34
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