Advertisement

أخبار عاجلة

بن غفير: اتفاق وقف إطلاق النار ليس مجرد صفقة استسلام بل إهانة وطنية لإسرائيل يجب أن نوقفها ونعود فورا للحرب

Lebanon 24
22-01-2025 | 14:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: الوزير الإسرائيلي المتشدد بن غفير يعلن استقالته من الحكومة بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
23/01/2025 05:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي تمديد مهلة الـ 60 يوما لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
lebanon 24
23/01/2025 05:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن ترامب: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان يجب تنفيذه قبل أشهر
lebanon 24
23/01/2025 05:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/01/2025 05:34:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:38 | 2025-01-22
18:33 | 2025-01-22
18:31 | 2025-01-22
18:29 | 2025-01-22
18:27 | 2025-01-22
18:23 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24