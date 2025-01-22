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الخارجية الفرنسية: تسارع الاستيطان وتزايد عنف المستوطنين المتطرفين يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار

Lebanon 24
22-01-2025 | 15:32
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