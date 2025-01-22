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الولايات المتحدة: إصدار أوامر إخلاء فى شمال لوس أنجلوس لتجنب تهديد حريق غابات

Lebanon 24
22-01-2025 | 15:51
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