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إعلام إسرائيلي: الكابينت الإسرائيلي يجتمع غدا لبحث الانسحاب من لبنان

Lebanon 24
22-01-2025 | 16:12
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