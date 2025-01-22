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الخارجية الأميركية: روبيو أعرب عن تطلعه إلى معالجة التهديدات التي تشكلها إيران والعمل على تحقيق السلام

Lebanon 24
22-01-2025 | 17:13
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