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الهلال الأحمر: طواقمنا تتعامل مع إصابتين بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال لشابين في قباطية جنوب جني

Lebanon 24
22-01-2025 | 17:17
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