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القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي: شكّلت فريقاً للإشراف على تنفيذ الأوامر التنفيذية للتصدّي للهجرة غير النظامية

Lebanon 24
22-01-2025 | 18:29
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