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وزير خارجية إيران ردا على غوتيريش: ملتزمون بمنع انتشار السلاح النووي

Lebanon 24
23-01-2025 | 01:16
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