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موقع والا عن مصدر عسكري إسرائيلي: حماس تعمل على مدار الساعة لإعادة تأهيل مقاتليها وبناء قوتها وتجنيد عناصر جديدة وإن بمهارة أقل ومن دون بنية تحتية قوية
Lebanon 24
23-01-2025
|
02:46
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