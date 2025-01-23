واشنطن بوست عن وثيقة حكومية: ترامب يستعد لإرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود الجنوبية ويوجه ضباط الحدود بمنع دخول طالبي اللجوء إذا سافروا عبر بلد به "أمراض معدية"

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