يديعوت أحرنوت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يعرض إنجازات الحرب للخطر ويعيد حزب الله لبناء قوته

Lebanon 24