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يديعوت أحرنوت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يعرض إنجازات الحرب للخطر ويعيد حزب الله لبناء قوته

Lebanon 24
23-01-2025 | 03:59
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