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وزارة الخارجية العراقية: ممارسات الكيان الإسرائيلي في جنين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:02
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