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القوات الإسرائيلية تطلق قنابل الغاز تجاه المركبات العالقة على حاجز "جبع" العسكري شمالي القدس (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:06
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