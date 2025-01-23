Advertisement

أخبار عاجلة

أمين عام حلف شمال الأطلسي: نحن بحاجة إلى نهج شامل بشأن منطقة القطب الشمالي

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدنمارك: المخاوف الأمنية التي أثارتها أميركا في القطب الشمالي مشروعة في أعقاب زيادة النشاط الروسي والصيني في المنطقة
lebanon 24
23/01/2025 14:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو ونظيره الياباني بحثا المخاوف بشأن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية
lebanon 24
23/01/2025 14:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام حلف شمال الأطلسي يهنئ دونالد ترامب بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة
lebanon 24
23/01/2025 14:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الدنمارك تعتزم إجراء مهام تفتيشية في القطب الشمالي وتعزيز وجودها العسكري في غرينلاند
lebanon 24
23/01/2025 14:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:01 | 2025-01-23
06:51 | 2025-01-23
06:49 | 2025-01-23
06:48 | 2025-01-23
06:46 | 2025-01-23
06:29 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24