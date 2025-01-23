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الجيش الإسرائيلي: مستمرون في تنفيذ مهامنا وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار وسنعمل ضد أي تهديد لأمننا

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:32
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