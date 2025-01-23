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مصادر مصرية لسكاي نيوز عربية: وفود أمنية إسرائيلية بحثت في القاهرة ملف إعادة فتح معبر رفح والترتيبات الأمنية في محور فلادلفيا لكن بعض النقاط الفنية ما تزال قيد النقاش

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:45
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