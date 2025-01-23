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المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من قصر بعبدا: اناشد العمل معاً لدعم النازحين بما يضمن تثبيت عودتهم والسلطات السورية الجديدة طلبت اعادتهم بصورة تدريجية

Lebanon 24
23-01-2025 | 06:51
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