Advertisement

أخبار عاجلة

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يطلب إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من طالبان في أفغانستان

Lebanon 24
23-01-2025 | 07:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدعي عام الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ زعيم "طالبان"
lebanon 24
23/01/2025 17:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الإدارة السورية الجديدة ووزير الخارجية يلتقيان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم خان المدعي العام للمحكمة
lebanon 24
23/01/2025 17:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنائية الدولية: المدعي العام كريم خان أجرى مباحثات مع أحمد الشرع في دمشق
lebanon 24
23/01/2025 17:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الأميركي يصوت بمعاقبة الجنائية الدولية احتجاجا على إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة
lebanon 24
23/01/2025 17:25:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:19 | 2025-01-23
10:18 | 2025-01-23
10:15 | 2025-01-23
10:09 | 2025-01-23
10:05 | 2025-01-23
09:56 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24