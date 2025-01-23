Advertisement

أخبار عاجلة

إسرائيل ترحّب بتصنيف الولايات المتحدة للحوثيين "منظمة إرهابية"

Lebanon 24
23-01-2025 | 07:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يبلغ الولايات المتحدة بضرورة منع "الأنشطة الإرهابية" من سوريا ضد إسرائيل
lebanon 24
23/01/2025 17:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.. كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع "سوريا الجديدة"؟
lebanon 24
23/01/2025 17:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تقول إن تصنيف واشنطن لجماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية "لا أساس له"
lebanon 24
23/01/2025 17:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اليمنية تدعو إلى إعلان الحوثيين "منظمة إرهابية عالمية" (العربية)
lebanon 24
23/01/2025 17:25:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:19 | 2025-01-23
10:18 | 2025-01-23
10:15 | 2025-01-23
10:09 | 2025-01-23
10:05 | 2025-01-23
09:56 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24