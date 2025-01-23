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المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: لمسنا تحركات إيجابية من جانب الجيش اللبناني واليونيفيل في جنوب لبنان لكن هذه التحركات ليست بالوتيرة المطلوبة حتى الآن

Lebanon 24
23-01-2025 | 08:43
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