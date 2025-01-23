ميقاتي: لم نعمل يوما الا تححت سقف القانون وقد لفتني اليوم ما ورد في احدى الصحف في ما يتعلق بموضوع الأملاك البحرية فاذا كان لدى احد اي اعتراض على ما صدر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص فليتقدم بشكوى امام مجلس شورى الدولة

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