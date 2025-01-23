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وزير الخارجية السعودية: ثقتنا كبيرة بالرئيس عون وبالرئيس المكلف بالشروع بالاصلاحات واكدت للرئيس عون اهمية تطبيق القرار 1701 والمملكة تنظر بتفاؤل إلى مستقبل لبنان

Lebanon 24
23-01-2025 | 10:19
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