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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مستعدون لسلسلة عمليات في مخيم جنين ستجعله "شيئًا آخر"
Lebanon 24
23-01-2025
|
11:25
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