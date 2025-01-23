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العاهل الأردني يشدد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار في غزة وتكثيف وصول المساعدات الإنسانية

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:44
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