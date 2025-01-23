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ميقاتي في خلال لقائه وزير الخارجية السعودي: نتطلع بأمل الى احتضان المملكة لبنان ودعمه في كل المجالات في مرحلة النهوض والتعافي

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:59
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ميقاتي في خلال لقائه وزير الخارجية السعودي: العلاقة الأخوية المتينة التي تجمع بين لبنان والمملكة العربية السعودية زادتها السنوات عمقا ورسوخا وكانت فيها المملكة الى جانب لبنان دائما السند والعضد في الملمات وصمام الأمان الذي حفظ وحدة اللبنانيين، الى أي
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