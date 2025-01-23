رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: مهما حصل مع محور الممانعة، فهو دائماً يعتبر نفسه منتصراً يذكرني ذلك بميشال عون عندما قال: "إذا بقيت بالقصر بكون انتصرت، وإذا فلّيت بكون انتصرت (MTV)

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