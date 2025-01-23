جعجع: أرسلنا أسماء طرحناها لسلام مع سيرتهم الذاتية وعلى الرئيس المكلّف الاختيار من بينهم وعلى "الثنائي" أن يفعل الشيء نفسه وليس فرض الأسماء الذين يريدونهم

Lebanon 24