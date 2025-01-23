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الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق

Lebanon 24
23-01-2025 | 14:09
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