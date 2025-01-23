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"نيويورك تايمز" عن مسؤولين مطلعين: تكليف متعاقدين أمنيين أميركيين بالمساعدة بالتعامل مع عودة النازحين لشمال غزة
Lebanon 24
23-01-2025
|
17:09
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