Advertisement

أخبار عاجلة

"نيويورك تايمز": من المقرّر أن يبدأ المتعاقدون السبت بتفتيش المركبات والسماح للعائدين سيراً بالعبور دون تفتيش

Lebanon 24
23-01-2025 | 17:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين: سيتمّ السماح لسكان شمال غزة العائدين سيراً بالمرور دون تفتيش
lebanon 24
24/01/2025 04:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": المتعاقدون سيعملون على تأمين منطقة رئيسية تفصل قطاع غزة إلى قسمين
lebanon 24
24/01/2025 04:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين مطلعين: تكليف متعاقدين أمنيين أميركيين بالمساعدة بالتعامل مع عودة النازحين لشمال غزة
lebanon 24
24/01/2025 04:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": ترمب يلغي الحماية الأمنية لوزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو
lebanon 24
24/01/2025 04:04:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2025-01-23
18:58 | 2025-01-23
18:40 | 2025-01-23
18:30 | 2025-01-23
18:00 | 2025-01-23
17:48 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24