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القناة 14 الاسرائيلية: انتهاء المرحلة الأولى من عملية "السور الحديدي" في #جنين وستبدأ مرحلة ثانية لهدم منازل المسلحين وعوائلهم وتدمير البنية التحتية

Lebanon 24
23-01-2025 | 17:19
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