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القناة 14 الإسرائيلية: من المنتظر أن تسلم حماس اليوم قائمة المختطفين الذين قد يتم إطلاق سراحهم غدا

Lebanon 24
23-01-2025 | 23:51
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