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المتحدثة باسم ترامب: الولايات المتحدة ترحّل "مئات من المهاجرين غير الشرعيين المجرمين"

Lebanon 24
24-01-2025 | 01:09
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