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وزارة الداخلية السورية: مديرية أمن حلب بالتعاون مع جهاز الاستخبارات عثرت على سيارة مفخخة في طريقها إلى مدينة حلب

Lebanon 24
24-01-2025 | 01:47
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