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الخارجية الصينية: بكين ترى أن بالإمكان حل الخلافات مع واشنطن "عبر الحوار والتشاور"

Lebanon 24
24-01-2025 | 02:29
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