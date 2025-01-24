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الأونروا: نزوح ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص في غزة بسبب الحرب وكثير منهم اضطروا إلى العيش في ملاجئ مؤقتة

Lebanon 24
24-01-2025 | 02:57
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