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حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولا حتى نفق سليم سلام (التحكم المروري)

Lebanon 24
24-01-2025 | 03:30
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