"سي.إن.إن" عن سفير إسرائيل لدى واشنطن: الحكومة الإسرائيلية تسعى للاحتفاظ بمواقع عسكرية في جنوب لبنان بعد موعد الانسحاب النهائي في اتفاق وقف إطلاق النار

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