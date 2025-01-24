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"سي.إن.إن" عن سفير إسرائيل لدى واشنطن: الحكومة الإسرائيلية تسعى للاحتفاظ بمواقع عسكرية في جنوب لبنان بعد موعد الانسحاب النهائي في اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
24-01-2025 | 04:16
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