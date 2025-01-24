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رئيس الجمهورية: سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة التواصل مع دول الخليج لوضع أسس جديدة للتعاون عناوينها العريضة وردت في خطاب القسم الذي وضع قواعد بناء الدولة

Lebanon 24
24-01-2025 | 04:36
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