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الامين العام لمجلس التعاون الخليجي للرئيس عون: ندعم لبنان وسيادته وعدم التدخل في شؤونه ولإعداد برنامج خليجي للبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية

Lebanon 24
24-01-2025 | 04:41
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